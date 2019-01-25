25.01.2019
В Берлине продавали "поддельные картины Гитлера"
Источник: Корреспондент.net
На аукционе в Берлине выставили на продажу три акварельных работы, якобы написанные Адольфом Гитлером. Подлинность картин сейчас устанавливает полиция.
Правоохранительные органы изъяли акварели из-за подозрения, что они не являются подлинными. Представитель полиции сообщил, что под сомнение достоверность картин поставила жалоба, которая поступила в полицию.
Полотна забрали из городского аукционного дома, прежде чем их успели продать. Акварели имеют подпись Гитлера и датируются 1910 и 1911 годами.
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