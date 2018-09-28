В Берлине протестуют против визита Эрдогана
Источник: Корреспондент.net
В Берлине в пятницу, 28 сентября, сотни людей вышли на митинг протеста против государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ. На Потсдамер-платц демонстрация прошла под лозунгом Erdogan not welcome.
На этой и других акциях люди протестовали также против нарушений прав человека и ограничений свободы слова в Турции. Среди собравшихся было много курдов.
По сообщению берлинской полиции, безопасность в столице Германии в связи с визитом Эрдогана обеспечивают 4200 стражей порядка.
Президент Турции прибыл в ФРГ с трехдневным государственным визитом накануне. Сегодня его принимали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.
Вечером Штайнмайер дает в честь Эрдогана государственный банкет во дворце Bellevue. Некоторые из приглашенных гостей, в том числе депутаты бундестага от оппозиции, отказались прийти в знак протеста против приема турецкого президента.
Завтра, 29 сентября, президент Турции прибудет в Кельн, где будет присутствовать на открытии новой центральной мечети турецко-исламского союза Ditib. В Кельне также запланированы демонстрации протеста.
Ранее сотни противников политики Эрдогана вышли на улицы германских городов в знак протеста против государственного визита турецкого лидера в ФРГ.