В Берлине протестуют против визита Эрдогана

Участники акции держали в руках транспаранты с критикой военных операций Турции в Сирии. На одном из плакатов слова "турецкая демократия" были написаны на фоне решетки.

На этой и других акциях люди протестовали также против нарушений прав человека и ограничений свободы слова в Турции. Среди собравшихся было много курдов.

По сообщению берлинской полиции, безопасность в столице Германии в связи с визитом Эрдогана обеспечивают 4200 стражей порядка.

Президент Турции прибыл в ФРГ с трехдневным государственным визитом накануне. Сегодня его принимали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.

Вечером Штайнмайер дает в честь Эрдогана государственный банкет во дворце Bellevue. Некоторые из приглашенных гостей, в том числе депутаты бундестага от оппозиции, отказались прийти в знак протеста против приема турецкого президента.

Завтра, 29 сентября, президент Турции прибудет в Кельн, где будет присутствовать на открытии новой центральной мечети турецко-исламского союза Ditib. В Кельне также запланированы демонстрации протеста.

Ранее сотни противников политики Эрдогана вышли на улицы германских городов в знак протеста против государственного визита турецкого лидера в ФРГ.