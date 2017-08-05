В Берлине возле Рейхстага задержали зигующих китайцев

Источник: КорреспонденТ.net

Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента.

Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Рейхстага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

Туристов из Поднебесной обвинили в "использовании символики запрещенных организаций". Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.

Напомним, параграф 86а Уголовного кодекса Германии запрещает использование на территории ФРГ нацистской символики, включая флаги и гербы Третьего Рейха, а также формы приветствия фашистского режима.