05.08.2017
В Берлине возле Рейхстага задержали зигующих китайцев
Источник: КорреспонденТ.net
Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента.
Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Рейхстага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.
Туристов из Поднебесной обвинили в "использовании символики запрещенных организаций". Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.
Напомним, параграф 86а Уголовного кодекса Германии запрещает использование на территории ФРГ нацистской символики, включая флаги и гербы Третьего Рейха, а также формы приветствия фашистского режима.
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