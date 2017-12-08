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08.12.2017

В беспорядках из-за статуса Иерусалима пострадали сотни палестинцев

Источник: DW

Решение США в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля вызвало шквал насилия в регионе. В Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль, сообщил палестинский Красный Полумесяц в пятницу, 8 декабря.

Погибший также являлся палестинцем. Вечером 8 декабря Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа. На Западном берегу реки Иордан солдаты делали предупредительные выстрелы в воздух, в секторе Газа они стреляли по подстрекателям к беспорядкам, которые получили ранения, сообщил представитель израильской армии. Большинство палестинцев пострадало от слезоточивого газа.

"Сегодня, в 30-ю годовщину первой интифады, наш народ вновь восстает, отвергая решение Трампа. Иерусалим является столицей Палестины и столицей арабов и мусульман", - заявил один из лидеров палестинского радикального движения ХАМАС Ахмад Бахар в ходе пятничной молитвы в Газе. В других мусульманских странах, в том числе в Египте, Иордании, Ливане и Тунисе люди также вышли на улицы в знак протеста против решения Трампа.

В Турции участники митингов размахивали палестинскими флагами и скандировали антиамериканские лозунги. В Иране демонстранты жгли американские флаги. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси вызвал на ковер американского посла.

В Европе исламское объединение Milli Görüs организовало акции протеста перед посольствами США в 14 странах ЕС и сделало Иерусалим одной из тем традиционной пятничной молитвы мусульман.

 

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