В Болгарии разбился автобус: 15 жертв

По данным радиостанции, ДТП произошло в софийской области. Автобус с большей частью пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге.

По неустановленным пока причинам, он съехал с трассы и перевернулся. Между тем, в районе катастрофы была сильная буря и очень слабая видимость. Возможно, это и стало причиной трагического происшествия, отмечает СМИ.

На месте аварии работают 15 расчетов скорой помощи. Пострадавшие направлены в четыре крупные софийские больницы.

Участок трассы, где произошла автокатастрофа, временно закрыт.