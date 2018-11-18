В Болгарии тысячи человек протестуют против высоких цен на топливо

Источник: DW

В Болгарии тысячи человек принимают участие в продолжающихся несколько дней протестах против растущих цен на топливо. Демонстранты в воскресенье, 18 ноября, временно заблокировали своими автомобилями оба автобана, ведущих от столицы страны Софии к Черному морю, а также Петроханский перевал в горах Стара-Планина. Кроме того, было затруднено движение на пунктах пропуска через границы с Турцией и Грецией.