В Ботсване нашли редчайший синий алмаз

Источник: Корреспондент.net

В Ботсване был найден алмаз редкого синего цвета. Его обнаружили работники государственной компании Okavango Diamond Company.

Найденный самородок имеет массу 20,46 карата и является одним из крупнейших синих алмазов за всю историю. Синие алмазы считаются одними из самых редкостных и дорогих. Один карат ограненного камня может стоить от $150 до $700 тыс.

Камень, найденный в Ботсване, получил собственное название The Okavango Blue, и в его честь создали специальный ролик.

Самым крупным синим алмазом считался "глаз бога Ра", он же Hope массой 112 каратов. Камень неоднократно похищался и принадлежал богатым особам. Король Франции Людовик XIV велел разделить камень на несколько частей.