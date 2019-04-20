В боях за Триполи погибли 220 человек – ВОЗ

Источник: Корреспондент.net

Число погибших в Ливии, где идут боевые действия в районе столицы страны Триполи, возросло до 220 человек. Об этом собщило региональное подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в субботу, 20 апреля.

"Число погибших в Триполи составляет теперь 220 человек, 1066 ранены. Среди убитых мирных граждан есть медицинские работники, женщины и дети", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter организации.