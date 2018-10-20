В Бразилии подали в суд на кандидата в президенты Болсонару

Источник: DW

За неделю до второго тура президентских выборов в Бразилии местные правоохранительные органы изучают предполагаемое получение одним из кандидатов, ультраправым депутатом национального парламента Жаиром Болсонару, незаконной помощи в рамках предвыборной кампании. В жалобе, которая была в субботу, 20 октября, подана в Верховный суд Бразилии, Болсонару обвиняется в получении денег от предприятий, которые якобы распространяли через мессенджер Whatsapp фейковые сведения для того, чтобы манипулировать настроениями избирателей.

Жалоба в суд была направлена левой Партией трудящихся, которую представляет оппонент Болсонару, Фернанду Аддад. По данным бразильской газеты O Globo, Верховный суд принял жалобу. Теперь следствию предстоит выяснить, знал ли Болсонару об источнике денег и нарушил ли тем самым закон.

В первом туре президентских выборов, который прошел в начале октября, Болсонару набрал 46,62% голосов, Аддад - 28,99%. Второй тур назначен на 28 октября. Болсонару позиционирует себя как антисистемный протестный кандидат, использует гомофобную и расистскую предвыборную риторику, а также выступает за возвращение смертной казни. Проведенные ранее социологические опросы свидетельствовали о том, что у Болсонару хорошие шансы на победу в первом туре, но во втором туре он с большой вероятностью проиграет.