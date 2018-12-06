В Британии рассказали о миллионной помощи Украине

Источник: Корреспондент.net

Великобритания в текущем и следующем году предоставляет Украине более 35 млн фунтов на борьбу с коррупцией, проведение реформ и безопасность. Об этом в четверг, 6 декабря, говорится в сообщении в Twitter Посольства Великобритании в Украине.

"В 2018/19 финансовом году правительство Великобритании предоставляет более 35 млн фунтов на помощь Украине, поддерживая более 70 проектов по 7 направлениям: управление и реформы, борьба с коррупцией, коммуникации, конфликт, стабильность и безопасность, гуманитарная сфера, права человека, образование и культура", - говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что "Украина остается приоритетом в виду долгосрочной безопасности, стабильности и процветания европейского континента и является важным направлением для Великобритании".