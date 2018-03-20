В Британии разбился учебный самолет Королевских ВВС

Мир

ОБСЕ: Москва и Киев должны сами договориться о допуске к голосованию

Граждане РФ не могут голосовать на президентских выборах в Украине. В ОБСЕ выразили озабоченность украинскому представителю, но заявили, что повлиять на ситуацию никак не могут.