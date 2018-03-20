20.03.2018
В Британии разбился учебный самолет Королевских ВВС
Источник: Українські новини
20 марта в Британии разбился учебно-тренировочный самолет, инцидент произошел над базой ВВС на острове Англси.
Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что это самолет "Хок", находящийся в ведомстве подразделения "Красные стрелы".
Группа "Красные стрелы" является авиационной группой высшего пилотажа ВВС Великобритании.
По предварительным данным, самолет летел с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скэмптоне, графство Линкольншир.
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