В Британии создали "город будущего" из пряников
Источник: Корреспондент.net
В Британии архитекторы построили настоящий макет города из пряников. Об этом сообщают в сюжете ТСН.
Съедобный макет создан исключительно из рождественских пряников. В нем присутствуют как классические виды пряников, например человечки, елки и "частные домики", так и необычные пряничные строения.
Город создан из более чем 60 сооружений, самое высокое из которых – многоэтажный дом 80 сантиметров. Макет расположен на нескольких стендах. В нем есть небоскребы, обзорное колесо, парки и скверы, дороги и клумбы.
Архитекторы, создающие "вкусный" город будущего, признались, что делать макет из пряников довольно сложно. Одной из главных причин является то, что строительный материал съедается.
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