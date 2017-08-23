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23.08.2017

В Броварах повесили карту Украины без Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

В Броварах Киевской области главную сцену города к празднованию Дня Независимости оформили картой Украины без Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

 

Как сообщает издание At Brovary, сепаратистскую карту уже сняли и заменили ее детским плакатом. Ранее у сцены начали собираться местные активисты, депутаты и участники АТО, приехали также и правоохранители.

В отделе культуры горсовета заявили, что за изготовление баннера отвечала руководительница отдела Инна Савченко. Чиновница уже заявила, что увольняется из-за инцидента.

"Я не сразу увидела, что на баннере карта. Она не из Броваров, я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя, потому что за это отвечал отдел культуры. Сейчас я буду давать показания в полиции", – сказала Громадському.

 

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