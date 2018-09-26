В Броварах во время занятий в школе обрушились бетонные перекрытия

Источник: Українські новини

В городе Бровары Киевской области в Броварской общеобразовательной школе №7 во время занятий произошел обвал трех бетонных плит.

"Происшествие произошло в понедельник, 24 сентября, около 17:00 в Броварской общеобразовательной школе № 7 на техническом этаже произошел обвал трех бетонных плит. К тому времени в помещении школы находились ученики. К счастью, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия. Полицейские выясняют все обстоятельства, которые привели к обвалу, назначен ряд экспертиз. Следователи Броварского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.