В Брюсселе десятки тысяч школьников вышли на акцию протеста в защиту климата

Источник: Українські новини

Третий четверг подряд ученики школ Брюсселя вышли на улицы, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара.

На прошлой неделе протестующих было 12,5 тыс., однако на этот раз зафиксировано уже 35 тыс. учеников.

Школы не знают, что делать с движением. Некоторые жестко наказывают, другие приходят к выводу, что наказания ничего не дают.