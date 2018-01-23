В Брюсселе назвали вызовы перед Украиной в 2018 году

Источник: Українські новини

2018 станет временем подготовки к выборам в Украине. Однако это не должно стать оправданием останавливать проведение реформ, предостерегли представители ЕС и эксперты на дискуссии в Брюсселе.

"Я всегда называла Украину землей обетованной, ведь я верю, что Украина - полна обещаний, но, к сожалению, эти обещания до сих пор не были реализованы", - такими словами аналитик брюссельского European Policy Centre (EPC) Аманда Пол начала посвященный Украине форум в этом центре.

Мероприятие под названием "Политический диалог: Украина - перспективы на 2018 год" собрал в понедельник, 22 января, более 50 экспертов, чиновников, дипломатов и журналистов. Целью его было выяснить, чего же ожидать в этом году как Украине, так и от Украины.

Основные опасности

Аманда Пол сегодня видит три главных вызова для Украины: конфликт на Донбассе против российской агрессии; русская кампания дезинформации и пропаганды; сопротивление изменениям внутри страны. Експерт отмечает, что именно последний вызов является самым сложным из всех: "Иногда я думаю, что Украина делает три шага вперед и два - назад, а порой и все четыре". Прогресс в этом, по мнению Пол, осуществляется в первую очередь благодаря гражданскому обществу, которое "остается центральным элементом в продвижении перемен".

Эксперт Фонда Маршалла в Брюсселе Бруно Лете отметил свое опасение, что нынешний приоритет США и ключевых государств-членов ЕС - а именно, предотвращение эскалации - "может в итоге стать политикой сохранения статус-кво". Но положительным при этом он называет то, что США, ЕС и НАТО продолжают подчеркивать незаконность происходящего на Донбассе.

Председатель же группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер (Peter Wagner) обратил внимание на ряд объяснений, которыми в Украине часто пытаются оправдать торможение реформ. Первое: "Страна в войне - ничего нельзя сделать". Второе: "Страна настолько коррумпирована и государство настолько несостоятельно, просто лишено смысла начинать реформы". "Третий мы начали наблюдать уже шесть-восемь месяцев назад: Украина готовится к выборам, и поэтому нужно быть осторожным в ожиданиях реформ", - рассказывает Вагнер. Представитель Еврокомиссии отмечает, что все три взгляда является не только ложными, но и опасными.

Год перед годом выборов

Петер Вагнер напоминает, что до президентских выборов в Украине еще значительно больше года, а до парламентских - почти два года. "Когда говоришь с людьми в Брюсселе и большинстве столиц государств-членов, это - не то, что могло бы служить оправданием (...) Надо продолжать то положительное, что происходит", - призвал представитель Еврокомиссии.

Представительница фонда European Endowment for Democracy Светлана Кобзарь считает, что 2018-й станет годом подготовки к выборам. При этом она напомнила, что около 55 процентов избирателей до сих пор не определились. "Некоторые из них, возможно, ищут кого-то нового, кого-то подобного Макрона, кто появится из ниоткуда и пленяет человеческое воображение", - отметила експерт.

Аманда Пол также хотела бы, чтобы и в Украине появился свой "Украинский Макрон" и принял участие в выборах. Как и Вагнер, она предостерегает о "огромном риске, что победа на выборах станет важнее реализации тяжелых реформ".

Основные реформы

Ключевым сегодня участники дискуссии назвали создание Высшего антикоррупционного суда. При этом они напомнили о критике внесенного президентом Украины Петром Порошенко законопроекта со стороны как МВФ, так и ЕС. При этом Вагнер вспомнил об "открытых атаках на антикоррупционные органы" в конце прошлого года, а Пол предостерегла от отката в вопросах борьбы с коррупцией, ведь это может завершиться и потерей безвизового режима.

По словам Петера Вагнера, для Украины очень важно "чтобы программа МВФ продолжалась". С одной стороны, это является предпосылкой для новой программы макрофинансовой помощи Украине от Евросоюза. В начале этого года закончилось действие третьей программы такой помощи, последний транш которой не был выплачен. Сейчас же Еврокомиссия изучает возможность следующей программы.

Но не только для этого требуется продолжение программы МВФ. Вагнер говорит, что Украина 2018 года придется заплатить много в рамках долговых обязательств. "Люди, которые лучше меня знают ситуацию, говорят, что без транша будет трудно, если не невозможно заплатить", - предостерегает представитель Еврокомиссии.

Также очень важной в этом году является реформа приватизации. По данным Петера Вагнера, в Украине около 4000 предприятий в государственной собственности, которые генерируют три-четыре миллиарда евро потерь ежегодно. Из них 45 процентов не работают и 41 процент имеют годовой оборот меньше миллиона евро. Ключевым Вагнер называет закрытие лазеек для коррупции, для чего от части предприятий надо избавиться, а во многих других - улучшить управление путем корпоратизации.

Положительные сдвиги

Светлана Кобзарь призывает не смотреть на ситуацию в черно-белых цветах: "Если мы видим большой пессимизм относительно национальной политики и отсутствие доверия к национальным органам власти, то на местном уровне мы часто видим оптимизм". Она приводит пример Мариуполя, где "большой процент ответит, что дела в Украине идут плохо", но скажут, что в самом городе - лучше.

С этим соглашается и Вагнер: "Опросы показывают, что на подконтрольных Киеву территориях восточной Украины региональный и местный развитие рассматривается как намного лучше, чем дела на национальном уровне". Поэтому он указывает на необходимость доносить до людей также информацию и о положительных сдвигах. Среди таких позитивных изменений Вагнер назвал реформирование газового сектора, внедрение системы ProZorro в сфере государственных закупок, а также автоматическое возмещение НДС.

В итоге дискуссии Аманда Пол отметила, что чувствует себя более оптимистично: "Украина, так сказать, перерождается. А когда рожаешь - я сама мать троих детей - это мучительный опыт, это не происходит быстро и часто сопровождается проблемами". При этом брюссельский експерт уверена, что новое поколение в Украине сможет изменить будущее страны на более яркое.