В Брюсселе пройдут Дни украинского кино

Источник: Українські новини

17 января в Брюсселе открываются Дни украинского кино – ежегодный фестиваль Ukraine on Film, который традиционно проходит в Центре изобразительных искусств BOZAR, крупнейшей культурной институции Бельгии. Об этом сообщает "Артхаус Траффик".

Откроет фестиваль отреставрированный поэтический шедевр Сергея Параджанова – фильм "Тени забытых предков", экранизация одноименного романа классика украинской литературы Михаила Коцюбинского. В Брюсселе фильм представляет исполнительница главной роли, актриса Лариса Кадочникова. Созданный в эпоху соцреализма, фильм стал воплощением новаторского стиля Параджанова. Картина занимает особое место и в украинской истории – во время премьеры фильма в кинотеатре "Украина" литературный критик Иван Дзюба, писатель Василий Стус и журналист Вячеслав Чорновил призвали зрителей встать в знак протеста против арестов украинских интеллектуалов, организованных советской властью летом 1965 года.

Покажут в Брюсселе и "Уровень черного" – экспериментальную драму Валентина Васяновича, которая в 2017 была выбрана Украиной в качестве национального кандидата на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Лента о свадебном фотографе, который переживает кризис среднего возраста, была также отмечена премией FIPRESCI Одесского кинофестиваля и участвовала в основном конкурсе кинофестиваля в Коттбусе.

Мировая премьера психологической драмы "Стремглав" Марины Степанской состоялась в рамках конкурсной программы 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Лента исследует отношения молодой пары: в центре сюжета оказывается "мироощущение негероев в героические времена" – в современном Киеве после событий Майдана.

В программе фестиваля – один из кассовых рекордсменов украинского проката, фэнтези "Сторожевая застава". Дебютный полнометражный фильм Юрия Ковалева расскажет о приключениях школьника Вити, который через загадочный портал времени попадает в прошлое – на тысячу лет назад. Масштабные съемки проходили в Карпатских горах, гранитных карьерах и болотах Киевской области.

Документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" рассказывает о суде над украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден Российской Федерацией на 20 лет тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. Название ленты – "Процесс" – отсылает к кафкианскому абсурду, показывая, как в тоталитарном государстве жертвой бюрократической машины может стать любой человек. Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе 67-го Берлинского кинофестиваля. Показ был организован совместно с Европейской киноакадемией, которая неоднократно призывала к освобождению Сенцова.

Кроме кинопоказов, во время фестиваля пройдет презентация DISCOVER UKRAINE для ведущих кинокомпаний Бельгии о перспективах ко-продукции с Украиной.

Ежегодные Дни украинского кино в Брюсселе представляют наиболее резонансные современные фильмы, а также киноклассику – в предыдущие годы на фестивале были показаны немые ленты "Одиннадцатый" и "Земля" в живом сопровождении известных украинских музыкантов. В 2018 году киносмотр пройдет в третий раз.

В этом году фестиваль Ukraine On Film стал частью проекта Bridges. East of West, который объединяет кинопоказы и культурные мероприятия стран Восточного партнерства – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Фестиваль пройдет с 17 по 21 января.