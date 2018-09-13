В Брюсселе прошел первый раунд газовых консультаций Украина-ЕС-РФ

Источник: Українські новини

В Брюсселе состоялся первый раунд трехсторонних технических консультаций Украина-ЕС-РФ по вопросам транспортировки газа происхождением из РФ газопроводами Украины.

Об этом сообщает сайт Представительства Украины при ЕС.

"В ходе технических консультаций эксперты Украины, ЕК и РФ обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в государствах-членах ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской ГТС в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках соглашения об ассоциации", - говорится в сообщении.

Украинская сторона подтвердила заинтересованность в распространении на Украину режима внутреннего рынка ЕС и соответствующую работу по полному внедрению норм и правил Европейского Союза по рынку газа.

"В этой связи участниками консультаций подтверждено, что отношения между хозяйствующими субъектами Украины, ЕС и РФ будут определяться законодательным полем, которое будет полностью соответствовать законодательству ЕС", - отметили в представительстве.

Проведение следующего раунда консультаций запланировано на 26 сентября.