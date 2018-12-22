22.12.2018
В Будапеште протестовали из-за трудовой реформы
Источник: Корреспондент.net
В Будапеште в пятницу, 21 декабря, около пяти тысяч человек вышли на протест из-за реформы трудового законодательства. Об этом сообщает АР.
Протестующие собрались возле здания парламента и отправились в офис президента страны Яноша Адера.
Отмечается, что ранее Адер подписал реформу трудового законодательства. Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы на год с 250 до 400.
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