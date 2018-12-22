В Будапеште протестовали из-за трудовой реформы

Источник: Корреспондент.net

В Будапеште в пятницу, 21 декабря, около пяти тысяч человек вышли на протест из-за реформы трудового законодательства. Об этом сообщает АР.

Протестующие собрались возле здания парламента и отправились в офис президента страны Яноша Адера.

Отмечается, что ранее Адер подписал реформу трудового законодательства. Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы на год с 250 до 400.