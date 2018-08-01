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01.08.2018

В ЦАР погибли российские журналисты

Источник: DW

В Центральноафриканской республике (ЦАР) найдены тела трех человек, имевших при себе журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, сообщает МИД РФ во вторник, 31 июля. По информации ведомства, россияне погибли накануне недалеко от города Сибю, расположенного в 300 км к северу от столицы ЦАР Банги, куда их тела уже доставлены. Посольство РФ не было информировано о пребывании в ЦАР российских журналистов, указывает ведомство. Дипломаты РФ находятся в тесном контакте с правоохранительными органами и властями ЦАР для выяснения ситуации и подготовки к отправке тел в Россию.

Трое погибших, предположительно, были российскими журналистами, сообщает в свою очередь Следственный комитет РФ (СКР). В этой связи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса (убийство).

Журналисты снимали фильм о ЧВК

Ранее в тот же день о гибели в Центральноафриканской республике российского журналиста Орхана Джемаля сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем микроблоге в Twitter. В беседе с агентством "Интерфакс" Венедиктов рассказал, что Джемаль вместе с режиссером Александром Расторгуевым снимал документальное кино о работающих в ЦАР частных военных компаниях (ЧВК). Венедиктов, по его словам, предлагал Джемалю для поездки аккредитацию "Эха Москвы", но тот "не обратился".

Вместе с Джемалем погибли также Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сообщили СМИ со ссылкой на источники в медиа-проекте "Центр управления расследованиями" (ЦУР). "Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья", - сказал BBC главный редактор ЦУР Андрей Коняхин. Предположительно, все трое снимали в ЦАР документальный фильм о работе ЧВК Вагнер, указывает "Дождь".

Жена Джемаля Ирина Гордиенко сообщила The Bell, что опознала тело мужа по фотографии. По словам Гордиенко, с ней связалась официальный представитель МИД Мария Захарова, пообещав в скором времени вернуть тело. Источник "Медиазоны" рассказал, что Джемаля, Радченко и Расторгуева убили, когда они ехали на встречу со своим помощником и везли с собой дорогую технику, что могло стать причиной ограбления.
 
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