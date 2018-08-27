27.08.2018
В центре Днепра загорелся автобус с пассажирами
Источник: Корреспондент.net
В Днепре на территории Сичеславской Набережной задымился автобус.
Отмечается, что возле одного из городских ресторанов задымился пассажирский автобус №120, который ехал в центр города. На момент задымления в салоне транспортного средства находились пассажиры.
Когда произошло задымление, водитель самостоятельно смог потушить дымящийся автобус. В локализации задымления помогали некоторые пассажиры.
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