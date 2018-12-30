В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину

Источник: Корреспондент.net

В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину. По области объявили план Сирена для поиска убийц, сообщает в воскресенье, 30 декабря, пресс-служба областной полиции.

"Около 14:08 в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение, что на ул. Хотинская обнаружено тело человека. Выяснилось, что у мужчины огнестрельное ранение в область шеи, а преступники скрылись на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, убитый - житель Ивано-Франковска 1958 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Также указано, что в Ивано-Франковской области правоохранители ввели оперативный план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.