В центре Киева протестовали 5000 человек - полиция

Источник: Корреспондент.net

В протестном митинге против коррупции в оборонной сфере в субботу, 23 марта, приняло участие около 5000 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, мероприятие прошло спокойно.

"Акция началась на Майдане Независимости, а затем участники прошли к Администрации президента Украины, где провели митинг. На Банковой инициативная группа во главе с народным депутатом передала обращение президенту. В целом акция прошла спокойно, однако, когда бросали венки, царапину на лице получила руководитель полиции диалога. Человека, который бросал венок, пригласим в управление полиции и окажем юридическую оценку его действияй", - отметил Крищенко.

К охране правопорядка были привлечены 1500 правоохранителей.