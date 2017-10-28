В центре Киева расстреляли мужчину

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве неизвестные ворвались в ресторан Сушия и открыли огонь по одному из посетителей. Об этом в субботу, 28 октября, говорится в сообщении группы Типичный Киев в Facebook.

"В ресторане Сушия по адресу Коновальца, 44 произошла стрельба. Двое мужчин кавказкой внешности, ворвались в заведение и начали стрелять в посетителя. Затем они сбежали из ресторана в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили происшествие. Также рассказали, что пострадавший получил ранение в голову.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают подозреваемых.