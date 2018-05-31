В центре Киева взорвался и сгорел автобус
Источник: Корреспондент.net
Вечером 31 мая на улице Дегтяревской в Киеве загорелся автобус.
Были ли внутри пассажиры и есть ли пострадавшие неизвестно.
На место происшествия вызваны бойцы ГСЧС. По состоянию на 19.25 пожар локализован.
Движение трамваев, линия которых проходит рядом, остановлено.
Как рассказал пользователь Facebook Михей Мелашенко, пока от ближайшего магазина люди бежали с огнетушителем уже стало поздно.
Когда автобус только начал дыметь, водитель пытался остановить проезжающие мимо автомобили и попросить еще огнетушитель, но никто не остановился.
Как сообщает пресс-служба Киевпасстранса, на данный момент заблокировано движение трамвайных маршрутов №14 и №15.
"С 19:03 заблокировано движение трамвайных маршрутов на ул Дегтяревская, 10 в направлении ст. м. Политехническая, возгорание автобуса, без пострадавших. На место направлены аварийные службы предприятия, полиция и ГСЧС", - говорится в сообщении.