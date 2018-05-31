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31.05.2018

В центре Киева взорвался и сгорел автобус

Источник: Корреспондент.net

Вечером 31 мая на улице Дегтяревской в Киеве загорелся автобус. 

Были ли внутри пассажиры и есть ли пострадавшие неизвестно.

"Людей в салоне нет. Надеюсь, что выбежали после первого взрыва. Взрывов было несколько. Скорая приехала через минуты 4 после первого взрыва, пожарные и полиция - минут через 5. Сработали быстро - периметр перекрыли, огонь ликвидировали. Что взорвалось - неизвестно", - пишет Блажко.
 
Он отметил, что водитель до последнего пытался тушить пламя огнетушителем, даже когда были взрывы.

На место происшествия вызваны бойцы ГСЧС. По состоянию на 19.25 пожар локализован.

Движение трамваев, линия которых проходит рядом, остановлено.

Как рассказал пользователь Facebook Михей Мелашенко, пока от ближайшего магазина люди бежали с огнетушителем уже стало поздно.

Когда автобус только начал дыметь, водитель пытался остановить проезжающие мимо автомобили и попросить еще огнетушитель, но никто не остановился.

Как сообщает пресс-служба Киевпасстранса, на данный момент заблокировано движение трамвайных маршрутов №14 и №15.

"С 19:03 заблокировано движение трамвайных маршрутов на ул Дегтяревская, 10 в направлении ст. м. Политехническая, возгорание автобуса, без пострадавших. На место направлены аварийные службы предприятия, полиция и ГСЧС", - говорится в сообщении.

 

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