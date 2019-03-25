В центре Минска прошли массовые задержания

Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.

Милиция сорвала импровизированный концерт

Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую по случаю Дня Воли превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павела Аракеляна и Игоря Ворошкевича. Исполнителей препроводили в автозак, причем, по данным портала Tut.by, в ходе задержания один из милиционеров назвал Вольского организатором "массового мероприятия".

По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных.