В центре Минска прошли массовые задержания
Источник: DW
В центре Минска, где в понедельник, 25 марта, отмечается День воли, приуроченный к 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР), произведена серия задержаний политиков, активистов и деятелей искусства.
По их данным, в районе Октябрьской площади под стражу были взяты временно исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и сопредседатель "Белорусской христианской демократии" (БХД) Виталий Рымашевский.
Политики планировали возложить цветы к зданию, где в 1918 году была принята уставная грамота о создании независимой БНР.
Милиция сорвала импровизированный концерт
Позднее на Комсомольской улице, где должен был состояться импровизированный концерт и которую по случаю Дня Воли превратили в пешеходную зону, задержали четырех музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павела Аракеляна и Игоря Ворошкевича. Исполнителей препроводили в автозак, причем, по данным портала Tut.by, в ходе задержания один из милиционеров назвал Вольского организатором "массового мероприятия".
По данным правозащитника Сергея Сыса из центра "Весна", всего речь идет о 12 задержанных.