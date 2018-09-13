В центре Николаева трамвай насмерть задавил пенсионерку

Источник: Корреспондент.net

Днем в четверг, 13 сентября, на ул. Сенной (Буденного) в Николаеве трамвай 6 маршрута насмерть задавил женщину, переходившую улицу.

Трамвай 6 маршрута ехал по ул. Сенной (Буденного) со стороны ул. Декабристов, в направлении Центрального рынка. Перед перекрестком с ул. Пушкинской на дорогу, справа налево по ходу движения трамвая, неожиданно вышла пожилая женщина с сумками.

Водитель трамвая применил экстренное торможение, однако вагон все же сбил старушку.

Несчастной колесами трамвая отрезало ступню, а ее саму затянуло под вагон.

В настоящее время на место происшествия прибыла бригада спасателей ГосЧС, которые решают как извлечь тело погибшей женщины из-под вагона трамвая.

Движение по ул. Сенной (Буденного) на участке от ул. Пушкинской до ул. Декабристов перекрыто. Место происшествия охраняют сотрудники патрульной полиции.