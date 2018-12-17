В центре Одессы подрались Деды Морозы

Источник: Корреспондент.net

В Одессе на Дерибасовской два Деда Мороза устроили драку.

По данным СМИ, первый Дед Мороз - Тимур позировал под елкой в обнимку с мужчиной, который держал на руках маленькую девочку. Мужчина с ребенком попросил второго Деда Мороза - Мустафу сфотографировать их в компании с Тимуром.

В свою очередь Мустафа озлобился и, по словам Тимура, привселюдно заявил, чтобы конкурент "валил из-под елки", нецензурно выражаясь в его адрес. Позже Мустафа добавил еще несколько эпитетов в адрес Тимура, что и стало причиной драки.

"В мгновение ока (вы бы даже не успели сказать "с наступающим"!) два деда налетели друг на друга", - пишет издание.

Драка сопровождалась криками женщин и слезами детей.

Когда дерущихся удалось развести, у Тимура была оторвана борода и лопнули штаны.