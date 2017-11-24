В центре Солнца появился гигантский протуберанец размером в полмиллиона километров

Источник: Українські новини

На Солнце был зафиксирован крупнейший за последние несколько лет протуберанец. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Протуберанец — это сгусток плазмы, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его магнитным полем, а в последний этап своей жизни отделяется от Солнца. Этот протуберанец стал самым крупным за последние несколько лет: он достиг размера в 500 тысяч километров.

Протуберанцы состоят в основном из водорода. Газ значительно холоднее поверхности Солнца, поэтому на снимках выглядит темным. Размеры сгустков достигают 40 тысяч километров в высоту и 200 тысяч километров в ширину. Некоторые протуберанцы достигают размеров в 80 тысяч километров, бывают и рекордсмены размером в 3 миллиона километров.



Специалисты лаборатории добавили, что протуберанец можно увидеть с Земли, правда, для этого нужно использовать специальный астрономический фильтр.