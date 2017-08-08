08.08.2017
В Чечне самолет врезался в автомобиль
Источник: КорреспонденТ.net
В Чеченской республике (Россия) легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и врезался в машину. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.
На кадрах видно, как одномоторный самолет врезается в малотоннажный грузовик, остановившийся, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе. О жертвах или пострадавших в результате ЧП, а также о дате случившегося, не сообщается.
Также неизвестно, почему пилот решил приземлиться вне аэродрома.
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