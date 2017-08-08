В Чечне самолет врезался в автомобиль

Источник: КорреспонденТ.net

В Чеченской республике (Россия) легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и врезался в машину. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

На кадрах видно, как одномоторный самолет врезается в малотоннажный грузовик, остановившийся, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе. О жертвах или пострадавших в результате ЧП, а также о дате случившегося, не сообщается.

Также неизвестно, почему пилот решил приземлиться вне аэродрома.