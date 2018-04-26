В Чехии ликвидировали "консульство ДНР"

Источник: Корреспондент.net

В Чехии Верховный суд города Оломоуц окончательно ликвидировал самопровозглашенное "почетное консульство" так называемой Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 26 апреля.

Так, суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного в городе Острава объединения пророссийской активистки Нелли Лесковой. Согласно решению суда, деятельность организации является незаконной.

Лескова же заявила, что собирается продолжать свою деятельность и не исключила создание другой подобной организации. Также она сказала, что рассматривает вариант обращения в Верховный суд Чехии.