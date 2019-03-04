В Чехии столкнулись два поезда

Источник: Корреспондент.net

В Чехии шесть человек получили ранения в результате столкновения двух поездов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь компании Чешские железные дороги Петер Штяглавский.

Инцидент произошел у города Ронов-над-Доубравоу.

"Произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры", - сказал Штяглавский.

Пострадали шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.

Создана комиссия экспертов, она определит, почему поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", - сказал представитель компании Чешские железные дороги.