В Чехии в ДТП погиб украинец

Источник: Корреспондент.net

В Чехии в аварии погиб гражданин Украины. Об этом в субботу, 19 января, сообщил участковый полицейский Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, смертельная авария случилась 18 января.

"Вчера в Чехии трагически оборвалась жизнь одного из известных, успешных, молодых закарпатцев Пукмана Василия. Хороший был человек… За последние годы немало друзей и знакомых погибли на дорогах. Берегите себя!! Не спешите!" - пишет Белецкий.