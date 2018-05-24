В Черкассах расстреляли депутата - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Черкассах неизвестные закрылись в здании по адресу ул. Крещатик и угрожали взорвать здание. Инцидент произошел около 18.00 четверга, 24 мая, сообщают местные СМИ.

При себе он имел 2 гранаты, пистолет и боеприпасы. Об этом сообщает местное издание vikka. Сообщается, что на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа. Спецназовцы штурмовали здание, слышались выстрелы.

Начальник ГУНП Валерий Лютый в эфире телеканала ICTV заявил, что злоумышленников было двое, они пытались захватить здание ВО "Черкащани". По его словам, один из нападавших погиб, а другой получил ранения.

В то же время Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что расстреляли депутата Черкасского областного совета от Батькивщины Сергея Гуру.

"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура.Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.