В Чернобыльской зоне горит лес

Источник: Корреспондент.net

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Бычки произошло возгорание травяного настила на площади около 5 гектар, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о возгорании на территории поступило в 16:40.