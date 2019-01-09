В Чернобыльской зоне ученые зафиксировали редких животных

Источник: Українські новини

В Чернобыльской зоне отчуждения ученые заметили редких животных.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в соцсети Facebook.

"Во время зимней экспедиции по учету животных и птиц в зоне отчуждения ученым Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника удалось заметить орлана-билосхвоста, два оленя, дикого кабана лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, и лосиха, которая пристально присматривалась к непрошеных гостей, а также рысь, которая даже "помахала" лапкой нашим исследователям", - говорится в нем.