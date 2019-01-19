В Черное море направляется ракетный эсминец США

Источник: Корреспондент.net

На пути к Черному морю через пролив Дарданеллы в субботу, 19 января, прошел американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75).

Отмечается, что миссия эсминца - операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе.



В ВМС США отметили, что регулярно направляют корабли в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре и международным правом. Donald Cook проведет учения с союзниками по НАТО и партнерами.

О том, что корабль направляется в Черное море, сообщил и посол Украины в США Валерий Чалый.