В Черное море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту: опубликованы фото

Мир

Чего ждать странам "Восточного партнерства" от саммита в Брюсселе

Саммит "Восточного партнерства" впервые пройдет в Брюсселе. Вместо громких заявлений на нем планируют утвердить 20 целей на ближайшие годы. О чем пойдет речь и чего ждут участники?