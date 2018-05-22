В Черновцах на карте изобразили два Крыма

Источник: Корреспондент.net

В Черновцах на акции ко Дню Европы, который отмечается 19 мая, местные жители увидели на агитационных баннерах целых два Крыма. Об этом они сообщают в соцсетях, приводя фото казуса.

Следует отметить, что на фоне баннера выступали с речами участники меропрриятия.

В комментариях пользователи с юмором отнеслись к географическому ляпу: "Так правильно, один – российский, один – наш. Еще кто-т о будет претендовать – нарисуем еще (черный юмор)", "Два Крыма лучше, чем ни одного" и т.д.