04.03.2019
В Черновцах остановили работу почти всех котельных
Источник: Корреспондент.net
В Черновцах из-за повышения температуры до 10 градусов тепла остановили работу почти всех котельных города. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
"Как сообщили в КП Черновцытеплокоммунэнерго, в связи с ростом температуры наружного воздуха (выше 10С) с 11:00 осуществлена остановка всех котельных, кроме: Детская больница (Буковинская, 4); Дом ребенка (Щербанюк, 2) Родильный дом (Гребенки, 16-а) ДУЗ 36 (Г. Артемовского, 36)", - говорится в сообщении.
Как известно, в ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Черновцах температуру воздуха днем от 9 до 16 градусов тепла. Ночью столбики термометра могут опускаться до 0 градусов.
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