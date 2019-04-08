08.04.2019
В Черновицкой области горит сахарный завод
Источник: Корреспондент.net
В поселке Кострижевка Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Соответствующее видео в понедельник, 8 апреля, публикует Буковина онлайн.
Отмечается, что возгорание произошло после обеда.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.
На месте работают подразделения пожарных.
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