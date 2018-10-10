10.10.2018
В Дагестане обещают поощрять жалобы на экстримизм в интернете смартфонами
Источник: Корреспондент.net
Министерство связи и массовых коммуникаций Дагестана, на сайте которого работает горячая линия для жалоб на экстремистский контент, обещает подарить самым активным пользователям смартфоны Apple и Xiaomi.
Акция идет по меньшей мере с апреля, но обратили на нее внимание лишь в октябре.
Самый активный пользователь должен получить iPhone SE с объемом памяти 32 гигабайта. Тем, кто займет второе и третье места, обещают соответственно смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi 4a.
Сроки конкурса на сайте не обозначены. Сколько жалоб на экстремистский контент было отправлено на горячую линию, неизвестно.
На горячей линии Минкомсвязи Дагестана можно анонимно оставить ссылку на материал с пропагандой терроризма, разжиганием розни или с "другими видами запрещенного контента".
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