В декларации Гройсмана нашли нарушение

Источник: КорреспонденТ.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло нарушение в электронной декларации премьер-министра Владимира Гройсмана за 2015 год, передает Українські Новини.

Сообщается, что премьер-министр не задекларировал 80 тысяч гривен, полученные от Верховной Рады в качестве денег, предусмотренных на выполнение депутатских полномочий.

Других нарушений в декларации не нашли.

В то же время председатель НАПК Наталья Корчак отказалась ставить проект решения о результатах полной проверки декларации премьера. Она выразила ряд замечаний по нему.

В конце концов в НАПК решили перенести вопрос утверждения выводов по декларациям Гройсмана и членов Кабмина на заседание 30 мая.