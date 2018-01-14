Найти

14.01.2018

В деле Ноздровской могут появиться новые подозреваемые - советник Авакова раскрыл детали

Источник: Апостроф

В деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской могут появиться новые подозреваемые - люди, которые знали об этом преступлении, но ничего не сообщили правоохранителям.

Об этом, а также о том, когда Верховная Рада должна проголосовать за громкий законопроект, касающийся Донбасса(законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), в интервью рассказал советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ЗОРЯН ШКИРЯК.

О деле Ноздровской

Полицией была проделана огромная работа, и важно отметить, что в раскрытии этого дела ей никто не помогал. Был проделан весь маршрут с подозреваемым от "точки А" до места совершения преступления, были опрошены тысячи людей там, где жила погибшая. Там, кстати, люди практически не шли на контакт со следователями, все знают про неоднозначное отношение к семье Ноздровских местных жителей.

Доказательная база, которая собрана сотрудниками Нацполиции, направлена в суд, она неопровержима и не подлежит сомнению. Подозреваемый сознался, хоть и не раскаялся. Он считает свой поступок оправданным. Во время следственного эксперимента он воспроизвел весь произошедший инцидент. Важно сказать, что здесь нет политической составляющей, это личная неприязнь двух семей, человеческий фактор, подогретый алкоголем. Есть результаты анализа ДНК, также на сегодняшний день проводится - часть завершена, часть еще проводится - более 70-ти криминалистических экспертиз, которые по предварительным данным подтверждают, вместе с тем, что уже есть, что к этому убийству причастен Юрий Россошанский. Следствие не закончено, есть все основания полагать, что были лица, которые знали про это преступление, но умолчали, а это криминальная ответственность. Они станут подозреваемыми после того как им выдвинут подозрение.

 

Та публичная огласка, которая возникает вокруг таких резонансных дел, только вредит расследованию. Вот даже то, что были опубликованы видео после трагедии с Павлом Шереметом, только помешало следствию. И когда адвокат Ноздровской говорил, что их не допускают к следствию, то только два дня назад (разговор состоялся в пятницу, 12 января, - "Апостроф") поступил от них официальный запрос о просьбе насчет ознакомления с материалами. После этого следователь принимает решение, к каким именно материалам следствия допускать. Это же следствие, нельзя докладывать о каждом шаге, если действительно хотите узнать правду и чтобы виновный понес наказание. Уверяю, что уже в ближайшее время все вопросы, которые есть у защиты Ноздровских и ее дочери Ирины, отпадут.

О законе по Донбассу

Мне больше нравится, когда мы называем этот закон "про деоккупацию", чем "про реинтеграцию Донбасса", поскольку это другая смысловая нагрузка. Принятие этого законопроекта происходит со значительным опозданием, его надо было принимать значительно раньше. Я надеюсь, что он будет принят уже во вторник [16 января], потому что дальнейшее промедление будет вызывать все больше вопросов. Было достаточно времени, чтобы ознакомиться с его содержанием, чтобы отработать все правки. Сегодня нет времени тормозить, нужно идти вперед.

Если говорить о том, почему он не был принят в прошлом году, можно только догадываться. Возможно, (виновата, - "Апостроф") "пятая колонна" в Верховной Раде, я могу открыто говорить, что это "Оппозиционный блок" и те отдельные внефракционные народные депутаты, которые являются агентами влияния Кремля в ВР. Они будут пытаться и дальше ставить палки в колеса, но я надеюсь на чувство патриотизма и государственную позицию других проукраинских фракций парламента и отдельных депутатов, которые понимают уровень ответственности перед украинским народом.

Второе: я не исключаю варианта, что, возможно, задержка этого закона была условием со стороны России, чтобы состоялся обмен пленными (который прошел в конце 2017 года, - "Апостроф"). Я не могу подтвердить это или опровергнуть, потому что не являюсь участником переговорного процесса по обмену пленными. Однако я приветствую то, что удалось вернуть наших ребят домой, это победа.

Последнюю редакцию законопроекта по Донбассу я не читал, но я знаком с ним в целом. Я считаю, что этот законопроект сильный. Другой вопрос, как трактовать и менять те или иные положения, но там достаточно механизмов, чтобы он заработал. Один из самых главных элементов - признание России агрессором, некоторые изменения касательно функционирования в районе проведения боевых действий Вооруженных сил Украины, других правоохранительных подразделений. Там есть все необходимые элементы, чтобы борьба с российской оккупацией была более эффективной.

 

Новости раздела
Украина
14.01.2018
Сегодня чтят память святого Василия: обычаи и погодные приметы праздника
В День святого Василия принято накрывать стол множеством блюд из свинины
Украина
14.01.2018
На отеле Трампа появилась надпись "Грязная дыра"
Автором перфоманса стал местный журналист.
Украина
14.01.2018
В маршрутках Киева подорожал проезд
Часть перевозчиков поднимут цены с 15 января.
Украина
14.01.2018
Украина открыла три визовых центра в Китае
Учреждения заработают с 15 января.
Украина
14.01.2018
В Харьковской обл. на пожаре погибли мать и двое детей, – ГосЧС
Причину пожара выясняют
Украина
14.01.2018
Погода на сегодня: В Украине похолодает, на юге и востоке местами снег
В Киеве без осадков, температура -3...-5 градусов
Украина
14.01.2018
В АП назвали опубликованные грузинским телеканалом заявления Порошенко фейком
"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенка является низкопробной подделкой и фейком
Украина
13.01.2018
Украинские корабли в Крыму показали на видео
Среди кораблей, которые Путин хочет вернуть Украине, морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводная лодка Запорожье.
Украина
13.01.2018
Начальника Львовской железной дороги уволили - СМИ
Львовский филиал УЗ лидирует по количеству поломок и пожаров на поездах.
Украина
13.01.2018
Директор сгоревшего лагеря "Виктория" объявил голодовку из-за продления срока ареста
Саркисян решил объявить голодовку.
Украина
13.01.2018
Детям-сиротам в Украине увеличат матпомощь и построят соцжилье
Президент Петр Порошенко подписал указ, усиливающий защиту прав детей-сирот и детей.
Украина
13.01.2018
Из-за нарушения правил TAYANNA может не попасть на нацотбор Евровидения-2018
Песня певицы не подходит под правила конкурса.
Украина
13.01.2018
Украина в 2017 году запретила въезд в страну 1,5 тыс. иностранцев из-за посещения Крыма, - Госпогранслужба
С начала 2018 года уже выявлено 30 человек, которые незаконно посещали полуостров
Украина
13.01.2018
Гадания, песни и кутья: Как празднуют Щедрый вечер и Маланку
В украинских домах 13 января наступает Щедрый вечер – праздник, наполненный добротой, а также особыми традициями и обычаями
Украина
12.01.2018
Азербайджанский оппозиционер Гусейнли провернул аферу в Украине, – СМИ
Фикрет Гусейнли, азербайджанский оппозиционный активист.
Украина
12.01.2018
Что приготовить на Щедрый вечер: украинские традиционные блюда для праздника
Из выпечки на Щедрый вечер распространены были во многих регионах булочки с маком
Украина
12.01.2018
В Запорожье среди улицы расстреляли бизнесмена, объявлен план "Сирена"
Предприниматель занимался торговлей мяса, и у него при себе была дневная выручка, которую отобрали нападавшие
Украина
12.01.2018
Укравтодор назвал дороги, которые отремонтирует
Сейчас Укравтодор отвечает почти за 47 тысяч километров дорог международного и национального значения.
Украина
12.01.2018
Запасов газа в Украине хватит на 22 года добычи
За год в Украине добывают около 20,5 миллиардов кубометров газа в год.
Украина
12.01.2018
В Одессе разыскивают депутата, которого подозревают во взяточничестве
Депутат, по данным следствия, пытался подкупить детектива НАБУ.
Украина
12.01.2018
На Буковине полтысячи больных корью
Самому старшему больному 52 года, самому младшему – 2 месяца.
Украина
12.01.2018
Порошенко назвал приоритетные реформы 2018 года
В стране планируется реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер.
Украина
12.01.2018
Синоптики прогнозируют сильные снегопады с 18 января
Скоро погода в Украине резко изменится
Украина
12.01.2018
Гройсман - Путину: Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым
"Готовы принять в ближайшее время", - заверил премьер
Сегодня чтят память святого Василия: обычаи и погодные приметы праздника | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной