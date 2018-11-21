В День достоинства и свободы по всей Украине почтили память героев Небесной сотни

Источник: Українські новини

Сегодня, 21 ноября, 5-я годовщина Дня достоинства и свободы, дня, когда первые активисты и просто граждане Украины вышли на улицы с протестными акциями. Эти события стали частью Революции Достоинства ноября 13-го года и февраля 2014.

Сегодня в Киеве друзья и семьи активистов, погибших во время Революции Достоинства, собрались, чтобы почтить их память. В мероприятии также приняли участие неравнодушные граждане и генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

Так, на аллее Героев Небесной Сотни, у часовни, участники молебна возложили цветы к монументу погибших майдановцев и зажгли лампадки.

На Лычаковском кладбище во Львове почтили погибших участников Евромайдан и Революции Достоинства.

Студенты, представители власти и общественности возложили цветы и зажгли лампадки на могилах участников Революции Достоинства генерала Кульчицкого и полковника Соколенко. Также состоялась поминальная панихида.

В также Одессе отмечают День достоинства и свободы - пятую годовщину начала Революции Достоинства 2013-2014 года. Традиционно день начался с возложения цветов в парке Шевченко, пишет "Пушкинская".

Активистов, которые мерзли в центре столицы, добровольцев, которые взялись за оружие с началом агрессии, не было. Церемония прошла скоротечно - возложение цветов, гимн, марш курсантов военной академии и всё - технический персонал скручивает провода, убирает стойки микрофонов.

В Виннице на Европейской площади по случаю Дня Достоинства и Свободы, состоялось возложение цветов к Памятного знака Небесной Сотни и Героям АТО и Мемориала Славы.

Почтить память воинов, пришло более сотни жителей города, в том числе и представители власти города и области, общественных организаций и учащихся учебных заведений.

Почести павшим героям отдали воины Винницкого гарнизона.

Десятки николаевцев возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни, отмечая День Достоинства и Свободы, пишет NikLife. Почти все принесли с собой красные гвоздики, а сам памятник в этот день был уставлен множеством лампад.

Перед возложением священники Киевского патриархата помолились за души героев, отдавших жизни за Родину, а ансамбль "Южный патруль" исполнил песню в их честь. Затем все пришедшие возложили свои цветы, а многие опускались перед памятником на колени, видимо, высказывая свое почтение и уважение героям Украины.

В Днипре на Аллее Героев возложили цветы к монументу памяти Небесной Сотни. Сделать это пришли представители городских и областных властей, государственных служб и просто неравнодушные днепряне.

Представители духовенства отпели молитвы, прозвучал гимн Украины и песни, посвященные этим событиям, также провели минуту молчания. Несмотря на холод на улице, люди пришли и почтили память всех погибших на Майдане и на востоке Украины.