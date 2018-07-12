В День Петра и Павла в Украине стартовал второй фестиваль европейского кино

Источник: Українські новини

12 июля в Украине стартует второй фестиваль европейского кино, который приглашает зрителей на бесплатные киноклубные показы.

Провести фестиваль в своем городе могут все желающие – к сотрудничеству приглашены кураторы киноклубов и активисты, которые могут предложить пространство для показов. Для этого нужно оставить заявку на странице фестиваля на сайте проекта Артхаус Клуб. Права на фильмы предоставляются для некоммерческих показов – фестиваль европейского кино продлится до 31 августа.

В программу фестиваля европейского кино вошли фильмы-события: обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2017 – сатирическая трагикомедия "Квадрат" Рубена Эстлунда; триллер "Тебя никогда здесь не было" с Хоакином Фениксом, отмеченный премиями за лучшую мужскую роль и лучший сценарий в Каннах; лауреат премии "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке – драма "На пределе" с Диане Крюгер от звезды немецкого кино Фатиха Акина; экранизация итальянского бестселлера, триллер "Девушка в тумане" с Жаном Рено и Тони Сервилло; 5-кратный призер французской премии "Сезар", экранизация хитового романа Пьера Леметра – трагикомедия "До свидания там, наверху".

Также в рамках фестиваля можно будет увидеть украинскую ленту – драму "Уровень черного" Валентина Васяновича, которая была национальным кандидатом на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и была отмечена призом Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на Одесском кинофестивале.

Все фильмы предоставляются в украинской озвучке, "Тебя никогда здесь не было" доступен также для показа на языке оригинала с субтитрами.

Событие проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и предлагает поближе познакомиться с лучшими фильмами последних лет, снятыми в странах ЕС. Проект создан с целью популяризации европейского искусства кино.