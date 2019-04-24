В день смертельных взрывов на Шри-Ланке мужчина ценой своей жизни спас сотни людей

Источник: Українські новини

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке 40-летний мужчина Рамеш Раджу перед пасхальной службой спас несколько сотен жизней от очередного теракта.

Так, сообщается, что мужчина с женой и детьми собирался посетить церковь, а возле нее Раджу заметил подозрительного незнакомца с большим рюкзаком.

По словам незнакомца, он собирался снимать службу, а в рюкзаке у него лежала якобы видеокамера. Однако Раджу это не убедило, он сказал незнакомцу сначала получить разрешение на съемку, а без него покинуть территорию.

Жена Раджу рассказала, что вошла в церковь, где находились около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, люди начали разбегаться в разные стороны. Она тоже убежала, после чего начала обзванивать больницы, разыскивая Рамеша.

Спустя несколько часов тело Раджу обнаружили возле церкви. Жена Раджу утверждает, что ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем.