06.02.2018
В День святого Валентина влюбленные смогут зарегистрировать брак даже ночью
Источник: Українські новини
Министерство юстиции заявляет, что в День Святого Валентина 14 февраля все влюбленные, даже ночью, смогут зарегистрировать свой брак.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, передают Українські Новини.
"В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - сказано в нем.
Время работы РАГСов будет продлено до 00:00.
Данная процедура будет доступна во всех регионах Украины, кроме Крыма.
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