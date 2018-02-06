В День святого Валентина влюбленные смогут зарегистрировать брак даже ночью

Источник: Українські новини

Министерство юстиции заявляет, что в День Святого Валентина 14 февраля все влюбленные, даже ночью, смогут зарегистрировать свой брак.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, передают Українські Новини.

"В Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - сказано в нем.

Время работы РАГСов будет продлено до 00:00.

Данная процедура будет доступна во всех регионах Украины, кроме Крыма.