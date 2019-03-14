В Днепре 12 детей попали в больницу из-за массового отравления в школе
Источник: Корреспондент.net
12 школьников госпитализированы в больницу в Днепре из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Согласно данным спецслужбы, 14 марта на обучение в школу в Шевченковском районе Днипра не появились 512 учеников из 904, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие.
Сообщается, что сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции Управления превентивной деятельности в Днепропетровской области.
Также на место выехали представители санэпидемстанции, которые выясняют причины ухудшения самочувствия школьников.
Информация по данному факту внесена в журнал единого учета, устанавливаются причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия.
Как сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Алексей Губский, начато расследование массового отравления детей. Сообщается, что по состоянию на 16:00 13 школьников обратились в больницы города.
Все ученики жаловались на похожие симптомы: слабость, рвоту и высокую температуру.
Проводится осмотр школы и пищеблока.
В школе объявлен карантин на 10 рабочих дней.