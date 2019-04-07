В Днепре автомобиль влетел в электроопору

Источник: Корреспондент.net

В Днепре на Мостовой улице в воскресенье, 6 апреля, Daewoo Lanos влетел в электроопору. Водитель автомобиля сильно ударился головой о лобовое стекло.

По предварительным данным, водитель потерял управление над автомобилем, вследствие чего вылетел на обочину и врезался в столб. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, из-за чего получил серьезные травмы. Он сильно ударился головой о лобовое стекло - на лице и на лбу у пострадавшего были множественные порезы, кроме того, осколки попали в глаз.

Пострадавшего госпитализировали.